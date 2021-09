Esporte Tocantinópolis dispensa elenco e confirma Jairo Nascimento na sequência do Estadual Treinador que assumiu equipe na reta final do Brasileiro Série D, seguirá no comando do time

A diretoria do Tocantinópolis confirmou nesta quinta-feira,9, que os jogadores que atuaram no Campeonato Brasileiro Série D, já foram dispensados dos treinos, logo após o encerramento da primeira fase da competição e a consequente eliminação da equipe. O clube informou ainda, que aguarda a definição por parte da Federação, em relação a data exata do retorno do Estadual. &...