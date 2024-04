O Verdão se reapresenta na próxima segunda-feira (15), às 9h, no CT do clube em Tocantinópolis (TO), após a folga de oito dias. A equipe deve ter novidades no grupo, que se prepara para disputar o Brasileiro Série D pelo quinto ano seguido.

O ge apurou que o atual elenco tem contrato até dia 30 deste mês. São 33 atletas no grupo atual, mas alguns nomes não devem renovar para a disputa da competição nacional. A diretoria deve anunciar cerca de cinco reforços. Entre as novidades, está o defensor Emílio Santos, de 38 anos. Apuração é do setorista do Parnahyba no ge/PI, Felipe Cruz.

O atleta só se junta ao grupo na quarta-feira (17). O defensor ficou de fora das últimas rodadas do Piauiense por causa de uma lesão na posterior da coxa esquerda.

Emílio soma passagem por Lagarto-SE, Petrolina-PE, Colo Colo-BA, Fluminense de Feira-BA, Cascavel-PR, entre outros clubes.

Sétima participação na Série D

Eliminado na 1ª fase da Copa do Brasil, 2ª fase da Copa Verde e vice-campeão estadual, o time alviverde tentará fazer uma Série D diferente. Eliminado nas quartas de final em 2022, o líder em participações na competição com sete, deve entrar na briga com objetivo de ir longe e tentar o acesso à Série C.

O Tocantinópolis estreia na Quarta Divisão, no dia 29, contra o Moto Club, no Maranhão. O Verdão faz parte do “Grupo 2” ao lado de Maranhão, Moto Club, Águia de Marabá, Cametá, River-PI, Fluminense-PI e Altos.