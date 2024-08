Esporte Tocantinópolis deve manter Reginaldo França para 2025 O treinador assumiu o time na 6ª rodada do 1º turno e levou a equipe até a 2ª fase da Série D

Após a eliminação na 2ª fase do Brasileiro Série D, a diretoria do Tocantinópolis, ainda, não se manifestou sobre a temporada de 2025. O técnico Reginaldo França, que assumiu o time na 1ª fase da Série D, deve permanecer no cargo no ano seguinte. Isso acontece porque o profissional fez um acordo com o clube, em maio, mês em que foi procurado para assumir o coma...