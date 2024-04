Redação Jornal do Tocantins ge Tocantins

O Tocantinópolis segue se movimentando para a disputa do Campeonato Brasileiro da Série D 2024. O clube, ainda, não anunciou de forma oficial os novos reforços e nem os desligados.

O ge apurou que a diretoria fechou com três nomes e dois atletas já foram desligados para a competição nacional. Os novos reforços devem se apresentar no elenco nesta sexta-feira (19).

Além dos três atletas confirmados pelo ge, o clube deve anunciar outros nomes, além de confirmar novas saídas.

O Tocantinópolis estreia na Quarta Divisão, no dia 29, contra o Moto Club, no Maranhão. O Verdão faz parte do “Grupo 2” ao lado de Maranhão, Moto Club, Águia de Marabá, Cametá, River (PI), Fluminense (PI) e Altos.

Quem chega: zagueiros Pedro Henrique, 26 anos, ex-União; Emílio Santos, 38 anos, ex-Parnahyba (PI) e o meia Bruno Moraes, 34 anos, ex-União. Quem sai: Pedro Igor e Lucão.