Esporte Tocantinópolis decide no segundo tempo e abre vantagem contra o Picos na fase preliminar da Série D Segundo jogo entre os times será no próximo domingo, 30, no Piauí

O Tocantinópolis saiu na frente do Picos (PI) no primeiro jogo da fase preliminar do Campeonato Brasileiro da Série D 2021. Nesta quarta-feira, 26, a equipe tocantinense bateu o adversário por 2 a 0, no estádio Ribeirão, em Tocantinópolis. O jogo de volta está marcado para o próximo domingo, 30, às 16 horas, na casa do adversário, no Piauí. Com a vitória, o Verd...