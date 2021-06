Esporte Tocantinópolis conquista a sua primeira vitória na Série D sobre o líder do grupo Equipe tocantinense fez 4 a 2 e acabou com a invencibilidade do Guarany de Sobral-CE

O Tocantinópolis levou a melhor em cima do Guarany de Sobral, na tarde deste domingo, 27. A equipe tocantinense venceu os cearenses por 4 a 2. A partida foi válida pela quarta rodada do Brasileiro Série D. O duelo foi realizado no estádio Ribeirão. Os gols do Verdão do Norte foram marcados por Jheimy (2), Sandro e Rubens. O Cacique do Vale diminuiu com Hulk e Raí. No último...