Esporte Tocantinópolis bate o Águia de Marabá e fecha o turno na cola do líder do grupo Alviverde tocantinense igualou a pontuação do MAC, que lidera a chave. Mas o adversário maranhense leva vantagem no saldo de gols

O Tocantinópolis conquistou a segunda vitória seguida, no Brasileirão Série D, sob o comando do técnico Reginaldo França. O alviverde tocantinense venceu no fechamento do turno, em seus domínios, o Águia de Marabá-PA, neste domingo, por 3 a 0, e colou no MAC, líder do Grupo A2. As equipes somam 13 pontos, mas o adversário maranhense leva vantagem no saldo de gols (6 cont...