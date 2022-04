Esporte Tocantinópolis bate Interporto por 3 a 0 e conquista o penta estadual Dois gols de Jheimy no primeiro tempo e um de Pedro de Dias na etapa final sacramentaram o bicampeonato do verdão

O placar de 3 a 0 cravado neste domingo, no Ribeirão, diante do Interporto deu ao Tocantinópolis o título de bicampeão estadual e o quinto tocantinense da história do Verdão do norte. O TEC conquistou o estadual de futebol nos anos de 1993, 2002, 2015, 2021 e o de 2022, que lhe garantiu ainda a disputa da Copa do Brasil do ano que vem. O bi também lhe garantiu partic...