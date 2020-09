Assim como em 2011 e 2016, a presença do Tocantinópolis no Campeonato Brasileiro da Série D não demorou muito. Neste domingo, 13, em Brasília (DF), o time tocantinense não fez uma boa partida e acabou goleado pelo Brasiliense (DF) por 4 a 0 no estádio Mané Garrincha. Apesar de ter vencido o primeiro jogo em casa por 1 a 0, o resultado deste domingo eliminou o TEC na fase preliminar da competição nacional.

Com a saída do Tocantinópolis antes mesmo da fase de grupos, o Palmas será o único representante do Estado no torneio. O Tricolor da Capital faz sua estreia na fase de grupos no próximo domingo, 20, às 16 horas, em Nova Lima, diante do Villa Nova, no estádio Castor Cifuentes.

O jogo

O TEC chegou em Brasília com a vantagem de poder empatar que garantia uma vaga na fase de grupo da Série D. Mas quando a bola rolou, bastou apenas 6 minutos para que essa vantagem fosse perdida. Em desvantagem por conta do primeiro confronto, o Brasiliense começou a partida encurralando os tocantinenses em seu campo de defesa.

Com a pressão o time do Distrito Federal ganhou um escanteio e na sequência, aos 6 minutos, Balloteli abriu o placar para o Jacaré. Após cobrança de escanteio de Douglas, o meia subiu mais que a defesa do TEC e abriu o placar no Mané Garrincha. O resultado levaria o jogo para os pênaltis, mas isso parecia não fazer parte dos planos do Brasiliense.

O time continuou em busca do segundo gol e sufocou os tocantinenses, que não conseguiam criar. Aos 35 minutos, após uma boa troca de passes, o ataque do Brasiliense desceu pelo lado direito do campo, a bola foi cruzada na área, a defesa do Tocantinópolis afastou mal e ela sobrou nos pés de Luquinhas camisa 7 que bateu no canto esquerdo do goleiro Paulo Henrique, 2 a 0.

Segundo tempo

Com dois gols de vantagem, a equipe da casa foi para o intervalo com um pé na fase de grupo da Série D. Na volta para a etapa final, o Jacaré passou a aproveitar dos erros do TEC, que não conseguia assustar o adversário e em um erro na saída de bola, levou o terceiro gol. Aos 29 minutos, Romarinho aproveitou que a defesa errou quando tentava sair e fez o terceiro dos donos da casa.

Com 3 a 0 no placar e a vaga praticamente assegurada, o Brasiliense ainda teve forças para fazer mais um e fechar a conta. Em mais uma boa decida ao ataque, o time da casa trocou passes com facilidade até a bola chegar nos pés de Vitor Mariano e ele deu números finais ao jogo aos 39 do segundo tempo, 4 a 0.

O TEC volta para casa e se a Federação Tocantinense de Futebol (FTF) não definir as datas do retorno do Estadual 2020, paralisado em março deste ano, o time só voltará a campo em 2021.