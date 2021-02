Uma prova voltada para atletas de ciclismo mountain bike e trail runners (corredores de trilhas), incluindo iniciantes, terá sua primeira edição nos dias 1º e 2 de maio, no distrito de Taquaruçu, a 30 km da capital. O evento, organizado pela A2 Bike Store e Tonacorrida, especializados em ciclismo, abriu as inscrições nesta terça-feira, 9.

Segundo a organização, além do MTB, disputado na modalidade XCM (Mountain bike Maratona), a modalidade trail run também será́ realizada em grande parte, em trilhas com obstáculos naturais, com passagens por fazendas e balneários.

No primeiro dia da prova, os ciclistas disputarão o percurso reduzido de 26 km e 500 metros de altimetria ou o completo, com 52 km de distância e 1.000 metros de altimetria. Os trail runners podem escolher o percurso easy, com 5 km, ou o hard, com 21 km.

No segundo dia, apenas os ciclistas voltam para a montanha para um percurso de 42 km e 750 metros de altimetria, na disputa reduzida, ou de 70 km na completa, com 1.500 de altimetria.

Conforme o regulamento, todas as largadas e chegadas ocorrem na praça central do distrito, reconhecido por vales, cachoeira, balneários e bastante frequentado por ciclistas e adeptos de esportes radicais.

Mountain biker disputado em duplas

São quatro categorias em disputa no percurso completo, todas em dupla: elite masculino, elite feminino, master 75+ e master 90+, nestas, as idades da dupla somadas devem ser iguais ou acima de 75 ou 90 anos respectivamente.

No percurso reduzido, são três categorias em duplas – masculina, feminina e mista. A única categoria individual é a mais inusitada: ciclistas com mais de 90 quilos que disputarão a “peso pesado”.

Trail runner em dois percursos

Conforme o regulamento, na disputa trail running os competidores serão divididos em dez categorias na premiação, por distância.

Nos 21 km (hard) estão a geral masculino; geral feminino; sub 30 masculino; sub 30 feminino; sub 40 masculino; sub 40 feminino; acima dos 40 masculino e acima dos 40 feminino.

Nos 5 km (easy), disputam a geral masculina e geral feminina.

Premiação inclui bikes, dinheiro e produtos

As duplas da elite do ciclismo que vencerem as provas disputam prêmios entre R$ 3,1 mil e R$ 5,3 mil inclusas bicicletas da marca Specialized, uma das mais cobiçadas no mercado. Segundo lugares disputam prêmio de R$ 2 mil (entre produtos e dinheiro) e terceiro, de R$ 1 mil (produtos e dinheiro).

os primeiros lugares, de R$ 700 (produto e dinheiro) no segundo e R$ 680 o terceiro.

As categorias reduzidas (open masculino, feminino, mista e peso pesado) apenas produtos e troféus.

Na corrida, os campeões gerais (masculino e feminino) levam vale compras de R$ 400 (campeões), de R$ 300 (segundo), R$ 200 (terceiro), R$ 150 (quarto) e R$ 100 (o quinto). As demais, apenas troféus.

Confira o clip de apresentação da prova.