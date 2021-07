Esporte TO X PA: Palmas tem baixa por lesão no duelo contra o Paragominas Tricolor da capital não poderá contar com o lateral João Grilo no Nilton Santos

O Palmas recebe neste sábado, 10, às 16h, a equipe do Paragominas pela sexta rodada do Brasileiro Série D. Paulo César Caroço não poderá contar com o lateral-direito João Grilo que sofreu uma lesão no músculo adutor direito e deve ser substituído por Igor Pupinski. Todos os jogadores e comissão técnica testaram negativo para Covid-19. Os seguintes jogadores foram ...