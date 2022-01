Esporte Titulares do Taquarussú serão definidos pelo departamento médico Equipe terá algumas baixas para o segundo jogo da Copinha

Após fazer uma boa estreia e empatar em 0 a 0 com a equipe do Athletico Paranaense, o Taquarussú mira o seu segundo desafio na Copa São Paulo. O elenco fez na manhã desta quarta-feira,5, o seu último treino antes do desafio previsto para quinta-feira, às 11 horas, contra os donos da casa, o União São João, no estádio Herminio Ometto, em Araras (SP). A partida é válida p...