Esporte Tite piorou em estádio, viu ônibus levar pedrada e tirou foto após arritmia Tite foi vetado pelo médicos e não comandará o Flamengo contra o Red Bull Bragantino na Série A

Os sinais já tinham sido dados, ainda que em meio a uma resposta sobre outro assunto. Tite alertava estar "ofegante" e "com uma pulsação um pouco maior do que o normal". E bastou deixar aquela sala de coletiva no estádio Hernando Siles, em La Paz (BOL), que a falta de ar tomou conta e se misturou às dores no peito e palpitação. O técnico do Flamengo entrava ali em um q...