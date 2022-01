Esporte Tite convoca seleção brasileira com Daniel Alves e sem Neymar Técnico chamou jogadores para os jogos contra Equador e Paraguai, pelas Eliminatórias da Copa do Mundo do Catar

O técnico Tite convocou a seleção brasileira para os jogos contra Equador e Paraguai, pelas Eliminatórias da Copa do Mundo do Catar. Na lista anunciada pelo treinador nesta quinta-feira (13), estão os jovens Vinicuis Junior, Rodrygo, Antony e Raphinha dentre os atacantes. O experiente Daniel Alves, agora no Barcelona, foi convocado e o volante Gerson, hoje no Oly...