Esporte Tite convoca atacante Artur, do Red Bull Bragantino, para a seleção brasileira O jogador vai se apresentar ainda nesta sexta e vai integrar a equipe para as partidas contra a Argentina, no domingo, e contra o Peru, na próxima quinta-feira pelas eliminatórias da Copa do Mundo

