Os Tios, equipe palmense fundada em 2021 por basquetebolistas veteranos, é bicampeão do Campeonato Estadual de Basquete, na categoria adulto. Em decisão disputada na tarde de domingo, 10, na quadra do Colégio Marista, em Palmas, o time venceu o Aceb/Planeta Chevrolet por 76 a 72, na segunda partida disputada entre as equipes neste ano. Na partida que abriu o estadual, no dia 15 de abril, o Aceb venceu por 66 x 61.

É o segundo titulo estadual adulto conquistado em três edições disputadas. O primeiro saiu no ano de fundação, 2021. No ano passado, o time ficou em terceiro lugar. Neste ano, reforçado por atletas baianos, os Tios chegaram às semifinais com apenas uma derrota.

O presidente da Federação Tocantinense de Basketball (FTB), Paulo Paiva, explicou que o campeonato adulto masculino passou por três etapas classificatórias no primeiro semestre, divididas por regiões em Palmas, no Centro-Sul (para equipes de Porto Nacional e Miracema) e uma no Norte.

Palmas com quatro times, ACEB / Planeta Chevrolet ; Instituto Nação Rap; REB e Tios. Na centro-sul, APB (Porto Nacional) e APM3 Basquetebol (Miracema). No norte, a Expresso Energy (Araguaína) ; NBS (Araguaína); NBS Base (Araguaína); Ribeira (Darcinópolis) e Tocantinópolis Basketball (Tocantinópolis)

Para conquistar o título, a trajetória dos Tios, após a derrota do jogo inaugural, foi apenas de vitórias. Em maio, bateram o REB, no dia 7, por 83 a 66 e a Nação Rap por 100 a 46 em jogo disputado no dia 27. Nas quartas, venceram o Nação Rap por 91 a 53 e avançaram para as semis, no sábado, também na quadra do Marista. Nesta fase, superaram o REB por 77 a 59 e se credenciaram para a final contra o Aceb/Planeta Chevrolet, que na outra semifinal, havia batido o Tocantinópolis Basketball por 88 a 44.

Antes da grande final, no domingo, o Tocantinópolis Basketball ficou com o terceiro lugar ao vencer o REB por 67 a 58. O quinto lugar ficou com o Instituto Nação Rap que venceu a APB por 75 a 63.

Desfalques na véspera

O título do bicampeonato dos Tios é dedicado a Ernani José Bilinski, pai de um dos principais defensores dos Tios, Igor Bilinsky, da Bahia. Na véspera, o pai do atleta sofreu um infarto e o defensor embarcou às pressas. "Agora passa bem e dedicamos esse título ao Igor e ao pai dele", ressalta o armador do time, Murilo Klebis.

Outro desfalque do time campeão em 2021 na disputa do bicampeonato é de Alquimar Almeida, que deixou o time após contusão no joelho.

O quinteto inicial dos Tios para a final contou com Murilo Klebis (13), Guilherme Passos (14), Mateus Neves (15), Luiz Marcelo (11) e Marcos Paulo (9).

Com o time jovem da Aceb conduzindo em velocidade pelo armador Paulo Henrique, o PH, os Tios viraram os dois quartos do primeiro tempo atrás do placar, mas os pontos sucessivos de Mateus Neves e Luiz Marcelo colocaram o time veternao à frente do placar, com 12 pontos de vantagem.

A juventude do time levou à reação do Aceb/Planeta Chevrolet e provocou um apagão momentâneo nos veteranos, que viram o jogo ser empatado em 72 a 72 em dois lances de bobeira.

Um deles, em indecisão de Murilo Klebis e Guilherme Passos, uma bola rebatida rolou sozinha para debaixo do garrafão. Bruno Oliveira, do Aceb/Chevrolet, só teve o trabalho de levantar a bola e soltar na cesta, a dois pontos do empate.

No lance seguinte, os Tios perderam a cesta, a bola sobrou para Paulo Henrique “PH”, que avançou sem embaraço e empatou a partida a menos de 2 minutos do fim em seu 18º ponto na partida.

Os Tios conseguiram acertar mais duas cestas com uma bandeja de Murilo Klebis, que acertara um chute de 3 pontos no arremesso anterior, e Luiz Marcelo, com mais dois pontos, para conquistar o título.

Além do time adulto, que mescla jovens de 20 anos a atletas com 50 anos, os Tios formam equipe master com a mesclagem de atletas do adulto. Nos campeonatos master de 3 x 3, o time está invicto no Tocantins desde a fundação e conta com vitórias em outros campeonatos como a Taça 13 Nights e a Taça 13 Sunset.

"O basquete proporcionou às pessoas do grupo dos Tios uma verdadeira amizade que já se estende por mais de 20 anos. Muitos se conhecem desde 1999 através do basquete em Palmas. O grupo dos Tios é um pouco maior do que só os inscritos pra jogar. Tem gente no nosso grupo que mora em Miami, Brasília, Goiânia e na Bahia", explica o armador Murilo Klebis, 45 anos.

Time Campeão

Alyson Zarley

Eduardo Silveira

Fernando Klabacher

Guilherme Passos

Guilherme Coelho

Gustavo Lamas

Igor Bilinski

Ivan Ivanoff

Luiz Marcelo

Marcos Paulo

Mateus Fontana

Matheus Neves

Murilo Klebis

Rafael Lamas

Yuri Assis

Final feminina

No domingo, a FTB também encerrou o adulto feminino. De acordo com Paulo Paiva, eram apenas três equipes inscritas, todas de Palmas: AABP, REB e REB Absoluta.

“Os times jogaram entre si, em jogos de grupo, durante o ano inteiro e no domingo, foi só o último jogo, que definiu o primeiro e segundo lugar, sem fase eliminatória”, explica o presidente.

A sequência da tabela com número de vitórias, pontuação, e saldo de cestas definiu como campeã a REB. O 2º Lugar ficou com a AABP e o 3º Lugar para a REB/Absoluta.