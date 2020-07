Nesta quinta-feira, 9, a Confederação Brasileira de Futebol (CBF) divulgou o novo calendário revisado das competições masculinas de futebol, entre elas está o Campeonato Brasileiro da Série D. As novas datas interessam aos times tocantinenses que irão disputar a competição.

A tabela anterior divulgada no dia 4 de março, apontava que o Palmas está no Grupo 6 da competição ao lado de Patrocinense (MG), Atlético de Alagoinhas (BA), Gama (DF), Tupynambás (MG), Bahia de Feira (BA) e Caldense (MG). Ainda resta uma vaga na chave que sairá do vencedor do confronto entre Brasiliense (DF) e Tocantinópolis.

A CBF não divulgou mudanças nos grupos e o formato segue o mesmo, com uma fase preliminar com oito clubes, que tem, além do TEC e do Brasiliense, os times: Real (ES), Aquidauanense (MS), Nacional (AM), Ji-Paraná (RO), Baré (RR) e Ypiranga (AP). Os jogos desta fase estão previstos para começar a partir de 6 de setembro.

Após essas disputas, será iniciada a primeira fase do torneio com 64 clubes divididos em oito grupos, com data marcada para o dia 20 do mesmo mês. A previsão é que a Quarta divisão seja encerrada no dia 7 de fevereiro. A CBF diz que “o ajuste se deve à paralisação dos jogos por conta da pandemia de Covid-19 e a temporada tem o encerramento previsto para o dia 24 de fevereiro de 2021.”

Regulamento

Ao todo, o Tricolor terá 14 jogos na primeira fase, enquanto o TEC poderá ter 16, caso passe pela fase preliminar. Dos oito times do grupo, os quatro melhores avançam para próxima fase da competição. Depois disso, as fases serão disputadas no formato mata-mata. Os times que chegarem na semifinal já estarão com vaga garantida na Série C de 2021.

Segundo o regulamento da competição, em seu artigo 23, os clubes vão ter os seguintes benefícios de ordem financeira: Passagens aéreas para as delegações dos clubes, limitadas a 25 pessoas por delegação, para distâncias acima de 700km; Passagens rodoviárias ou aluguel de ônibus para as delegações dos clubes para distâncias de até 700km, inclusive; Cobertura das despesas de hospedagem e alimentação, limitadas a 25 pessoas por delegação e Despesas com taxas de arbitragem e exames antidoping custeadas pela CBF.

Estadual

Palmas e Tocantinópolis estão nas semifinais do Campeonato Tocantinense 2020, porém a competição foi suspensa por tempo indeterminado em 18 março. Com o retorno de outros estaduais, é possível que a Federação Tocantinense de Futebol (FTF) sinalize com uma data para encerrar a competição.

No primeiro jogo das semifinais, o Palmas derrotou o Araguacema por 1 a 0, fora de casa. O time ia decidir se chegaria na final no dia 22 março, no Nilton Santos. Mas por conta da pandemia da Covid-19, as atividades foram suspensas. Já o TEC empatou (0 a 0) com o Interporto dentro dos seus domínios e ia decidir a vaga na decisão no dia 21 de março, na casa do adversário, em Porto Nacional.