Esporte Time mexicano faz proposta por Luan e aguarda resposta do Palmeiras Oferta foi considerada positiva por pessoas próximas ao atleta, mas uma decisão ainda não está tomada

O América, do México, busca a contratação do zagueiro Luan, do Palmeiras. O clube mexicano fez uma proposta pela compra do jogador de 31 anos. A informação do interesse foi divulgada inicialmente pelo site 'Nosso Palestra' e confirmada pelo UOL. O Palmeiras avalia as condições pr...