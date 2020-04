Esporte Time do Bayern de Munique volta aos treinamentos em pequenos grupos Decisão dos atuais heptacampeões alemães foi tomada a exemplo do Borussia Dortmund e Wolfsburg, que também colocaram seus jogadores em atividade

Os jogadores do Bayern de Munique voltaram aos treinos em pequenos grupos, nesta segunda-feira (6), apesar das restrições impostas na Alemanha e em todo o mundo devido à pandemia do coronavírus. A decisão dos atuais heptacampeões alemães foi tomada a exemplo do Borussia Dortmund e Wolfsburg, que também colocaram seus jogadores em atividade. A direção do Bayern a...