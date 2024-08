Esporte Time de Palmas cria brasão 'quase cópia' do Chicago Bulls Apesar da semelhança, a diretoria, do Taquarussú-TO, garantiu que não há nenhuma ligação com time da NBA

A ideia, inicial, da diretoria era apenas lançar um novo escudo, mas o que parecia simples acabou chamando atenção. Fundado em 8 de fevereiro de 1991, o Taquarussú EC, com sede em Palmas (TO), passou a utilizar um "touro" no novo design. Até aí tudo bem! O inusitado é que o "touro" em questão é quase uma cópia do já utilizado pelo Chicago Bulls. Apesar da semelh...