Esporte Time de Araguaína representará o Brasil em torneio mundial na China Equipe competirá no ISF WSC Football 2024, que ocorre em Dalian, entre esta sexta-feira (17) e a última segunda-feira (27) do mês

A equipe de futebol feminino Sub-18, do Colégio Cívico-Militar Domingos da Cruz Machado, de Araguaína, embarcou no fim da tarde de terça-feira (14) para a China. O time competirá no ISF WSC Football 2024, que ocorre em Dalian, entre esta sexta-feira (17) e a última segunda-feira (27) do mês, organizado pela Federação Internacional de Esporte Escolar (ISF). ...