Thiago Silva deixa o PSG após oito anos defendendo o clube

Tem zagueiro de Seleção Brasileira livre no mercado. Após oito anos defendendo o Paris Saint-Germain (PSG), Thiago Silva anunciou oficialmente a sua saída do clube francês. O “Monstro” publicou fotos e uma mensagem de despedida em sua conta oficial do Instagram. Ver essa foto no Instagram ...