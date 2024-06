Esporte Thiago Silva chega ao Rio nos braços da torcida do Fluminense O zagueiro Thiago Silva desembarcou no Rio de Janeiro nos braços da torcida do Fluminense na manhã desta sexta-feira (7)

O zagueiro Thiago Silva desembarcou no Rio de Janeiro nos braços da torcida do Fluminense na manhã desta sexta-feira (7). O encontro com os torcedores, na saída do Salão Nobre do aeroporto Galeão, ocorreu por volta das 6h. "Muito feliz com a recepção, com o carinho. O carinho da minha parte é igual, se não for maior. Jogar pelo clube do coração não tem preço", afirma...