No duelo para fugir do rebaixamento, o Interporto levou a melhor na partida deste domingo, 26, pela quinta rodada do Campeonato Tocantinense de Futebol, no estádio Nilton Santos, em Palmas, quando o clube de Porto Nacional quebrou o jejum e venceu por 2 a 1 o Capital.

Logo aos oito minutos do primeiro tempo, o Interporto sofre pênalti e Ronaldinho cobrou do lado direito do goleiro Matheus e marcou o primeiro gol do Tigre no Tocantinense. O Capital empatou aos 24 do primeiro tempo com gol de Tony Love.

O placar permaneceu empatado até os 31 minutos do 2º tempo, quando Maceio tabelou com Ronaldinho e cruzou na direita, rasteiro, para Carioca, que chegou escorando para colocar o Interporto em vantagem e vencer a partida com chances de se salvar do rebaixamento.

Gurupi x Bela Vista

Na região sul do estado, no estádio Gilberto Resende Rocha, conhecido por Resendão, o Gurupi que tentava a primeira vitória dentro de casa empatou com o Bela Vista, por 1 a 1, também na tarde deste domingo, 26.

O Camaleão do Sul saiu na frente com o gol de João, aos 12 minutos do primeiro tempo. Mas a alegria durou pouco no Resendão, apenas quatro minutos, porque o Bela Vista conseguiu empatar aos 16 minutos, quando Doulglas aproveitou uma bola cruzada para deixar tudo igual no placar. No segundo tempo o jogo continuou empatado e cada um levou um ponto.

TEC e União

Na briga entre o União Atlético Clube e Tocantinópolis Esporte Clube (TEC), no estádio Mirandão, em Araguaina, no último sábado, 25, o time araguainense empatou em 0 a 0 com o TEC, no jogo que abriu a quinta rodada do Estadual.

Com o empate, o União chegou aos quatro pontos e tenta se recuperar na tabela após punição do Tribunal de Justiça Desportiva do Tocantins (TJD-TO) e, assim, permanece com esperança de classificação para as semifinais. Já o Tocantinópolis se mantece como líder da competição, invícto, com 13 pontos, e tem a vaga quase garantida para a segunda fase do campeonato.