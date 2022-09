Esporte Terceira turma de atletas tocantinenses embarca para jogos em Aracaju O penúltimo bloco da delegação vai competir nas modalidades de handebol e basquete masculino e feminino

Composto por três dirigentes e 44 atletas, o terceiro bloco de atletas tocantinenses embarcou na manhã deste domingo,11, rumo à capital do Sergipe. Os estudantes fazem parte da delegação que representa o estado nos Jogos da Juventude 2022, que seguem até o próximo sábado, 17. Os atletas irão competir nas modalidades de handebol e basquete, masculino e feminino. As com...