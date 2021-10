Esporte Terceira etapa do estadual de mountain bike define campeões Natividade se tornou palco da competição que reuniu atletas de quatro estados

A região sudeste do Tocantins foi palco do N’atividade Mountain Bike Race, prova válida pela 3ª etapa do estadual. Cerca de 170 atletas de várias cidades como Dianópolis, Palmas, Porto Nacional, Gurupi, Paraíso, Miracema e Miranorte, além dos estados da Bahia, Pará e Goiás, participaram das disputas. A programação contou com uma feira de culinária e shows. A prova ...