Por conta do novo coronavírus (Covid-19) e todas as implicações que a doença resulta em todo o País, a terceira edição do Circuito Palmas de Futevôlei, marcada os dias 24, 25 e 26 de abril, na Capital, está suspensa. A informação é da Federação Tocantinense de Futevôlei (FTFV), que também afirma que a competição ia valer como a quarta etapa do Circuito Tocantinense de Futevôlei. Uma nova data ainda será divulgada pela organização do evento.

O adiamento da quarta etapa do circuito estadual é a segunda baixa que a FTFV confirma, pois, a terceira etapa, marcada para os dias 4 e 5 de abril em Gurupi, já iria ser adiada para o mês de maio. Na ocasião, o presidente da federação, Leonel Augusto, disse que a realização do torneio no começo abril era complicada e as datas iam ser transferidas para o mês de maio.

Por conta da situação que o Brasil atravessa em virtude da pandemia, várias cidades do Tocantins decretaram situação de emergência em saúde pública, o que dificulta a realização de eventos com aglomeração de pessoas e Gurupi e Palmas estão entre elas.

A etapa de Gurupi será a primeira do circuito que a FTFV vai realizar fora de Palmas, desde que a competição passou a ser realizada no ano passado. As duas primeiras deste ano foram realizadas na Arena Dona Maria Beach (janeiro) e Arena Dubai (março), ambas na Capital. De acordo com a FTFV, a expectativa é que este ano, além de ser realizado em outras cidades tocantinenses, o circuito supere o número de etapas do ano passado.

“Queremos levar a competição para muitas cidades do Tocantins. Mas precisamos analisar como isso será feito. Não temos recursos para bancar as competições, isso é feito pela arena responsável ou por um patrocinador. Pois tem a questão de uniforme, premiação, essas coisas. Além de Gurupi, ainda temos no radar as cidades de Peixe, Miracema e Araguaína. Todas elas podem receber alguma etapa este ano”, pontuou o presidente em entrevista recente ao JTo.