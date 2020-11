Redação Jornal do Tocantins

Faltam sete dias para a terceira e última da etapa do campeonato Tocantinense de kart 2020, que promete velocidade no kartódromo Rubens Barrichello, no sábado, 28. A competição voltou dia 31 de outubro, após sete meses de paralisação, por conta da pandemia.

A disputa mais acirrada na pontuação é da categoria Mirim, com apenas dois pontos separando o líder Davi (08), com 37 pontos, e Nicolas (17), o segundo, com 35.

Além da Mirim (criança de 6 a 8 anos), a organização espera mais de 30 pilotos de Brasília (DF) Goiânia (GO) e Teresina (PI) nas categorias F 400 Batom, F400 Júnior, F400 Novatos, F 400 Graduado, Sênior e Super Sênior.



A organização lembra os protocolos em razão da pandemia. "A entrada de público no Kartódromo durante os dias de competição será limitada ao público, sendo obrigatório o uso de máscara entre os pilotos e equipe", afirma Maycon Duarte, um dos organizadores.

Duelos

Mirim

Davi (08) - 37 pontos

Nicolas (17) - 35 pontos



F 400 Júnior

Pedro Ricardo (66) - 64 pontos

Enzo Monteiro (47) - 49 pontos

F 400 Novato

Matheus Manoel (19) - 36 pontos

Brenno Amaral (919) - 27 pontos

F 400 Graduado

Silvano Júnior (45) - 40 pontos

Sandrim (69) - 30 pontos

F 400 Super Senior

Fábio Monteiro (09) - 66 pontos

Marcelo (47) - 45 pontos

F 400 Batom

Renata Silva (33) - 75 pontos

Swellen Yano (82) - 35 pontos