Esporte Temporada terá etapas da Copa Palmas e do Tocantinense de Kart Primeira competição está prevista para o dia 5 de março

Os pilotos do Tocantins terão um calendário cheio esse ano. No primeiro semestre, o Kartódromo Rubens Barrichello, na capital, receberá a Copa Palmas de Kart. Já no segundo, está previsto o Campeonato Tocantinense. As duas competições terão quatro etapas cada. A temporada será aberta com a primeira etapa da Copa Palmas de Kart. A competição está prevista para o...