Esporte TEC x Moto Club: ‘Precisamos nos condicionar mentalmente’, diz técnico do verdão para a disputa O confronto será neste domingo (21), no Ribeirão e vale a vaga para a 2ª fase da competição

O Tocantinópolis e o Moto Club entram em campo neste domingo (21), às 16h, no Ribeirão, casa do TEC. O embate vale pela última rodada da fase de grupos da Série D, ambas as equipes se enfrentam de olho em uma vaga na 2ª fase da competição. Em entrevista ao JTo na tarde desta sexta-feira (19), o técnico Reginaldo França apontou os principais ensinamentos que el...