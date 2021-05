Esporte TEC vence Picos nos pênaltis e garante vaga na fase de Grupo da Série D ao lado Palmas Goleiro Paulo Henrique pegou duas cobranças e time venceu por 4 a 1

Na tarde deste domingo, 30, o Tocantinópolis garantiu um lugar na fase de grupos do Campeonato Brasileiro da Série D 2021, ao bater, nos pênaltis, o Picos (PI), com isso, o Verdão do Norte entra no Grupo A2, ao lado dos times: Palmas (TO), Guarany de Sobral (CE), 4 de Julho (PI), Imperatriz (MA), Juventude (MA), Moto Club (MA) e Paragominas (PA). Siga ao vivo. Por ter ve...