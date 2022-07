Esporte TEC vence e se mantém em 2° lugar no grupo A2 do Brasileirão Série D Vitória na última sexta-feira, 1°, faz Tocantinópolis subir na competição

O início deste final de semana está marcado pela vitória do Tocantinópolis (TO), por 3x2, contra o Pacajus (CE), na noite de sexta-feira, 1°, no estádio Ronaldão, no Ceará. Com a conquista, o Tocantinópolis Esporte Clube (TEC) subiu para 19 pontos e para a segunda posição na tabela. A derrota do Castanhal (PA) para o Fluminense (PI) de 3x1, neste sábado, 2, man...