O Tocantinópolis Esporte Clube (TEC) superou o campo encharcado após fortes chuvas em Palmas, na tarde deste sábado, 27, e venceu o Batalhão, por 2 a 1, na estreia do Campeonato Tocantinense 2024.

Com muita água no gramado, as equipes tiveram dificuldades para prática do bom futebol. Everson Bilau e Wanderson marcaram os gols da equipe alviverde, e Maikon Leite, em um pênalti duvidoso, descontou para o Batalhão. Apesar do campo pesado, o Tocantinópolis foi superior no 1º tempo e na complementar soube administrar o placar.

Na segunda rodada, o TEC recebe o Araguaína, no próximo domingo, 4, no Ribeirão, em Tocantinópolis, às 16h. Já o Batalhão visita o Bela Vista, no Batistão, em Luzinópolis, no sábado, 3, às 16h. Vale lembrar que a 1ª rodada será finalizada na próxima quarta-feira, 31, com o jogo entre Gurupi e o Tocantins.