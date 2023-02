Na quarta-feira, 23, o Tocantinópolis (TEC) foi derrotado pelo Brasiliense por 4 a 2 nas oitavas de final da Copa Verde, em partida realizada no estádio Boca do Jacaré, em Taguatinga (DF). Tarta, Luquinhas, Mamute e Diogo Sodré marcaram pelo Jacaré e Andrezinho e Bilau descontaram pelo TEC.

O Verdão do Norte se classificou para as oitavas de final após vencer o Operário (MS) nos pênaltis por 5 a 4. A partida, realizada na casa do TEC, empatou durante o tempo normal em 1 a 1.

Aos 21 minutos do primeiro tempo, Tarta abriu o placar após assistência de Zotti. Aos 39 minutos, Luquinhas marcou o segundo e encerrou assim a primeira etapa do jogo.

No segundo tempo, aos 8 minutos, o TEC conseguiu diminuir a diferença com gol do Bilau. Sete minutos depois, o Brasiliense ampliou o placar com gol de Mamute.

Após uma cobrança de escanteio e sem marcação, Andrezinho marcou o segundo do Verdão do Norte, de cabeça, aos 19min do segundo tempo.

Sem chance do TEC comemorar. Dois minutos depois, Diogo Sandré marcou o quarto gol do Brasiliense e encerrou a goleada. A partida acabou aos 51 minutos e o TEC deu tchau à Copa Verde 2023.

Na ediçaõ do ano passado, o time avançou até as quartas. O TEC venceu o Ariquemes por 4 a 0 nas oitavas de final da Copa Verde 2022, com gols de Bilau, Otávio, André Luis e Mateus Lima, e seguiu para as quartas. A desclassificação saiu na derrota para o Paysandu por 2 a 0.

O Tocantinópolis continua na disputa do Tocantinense e vai enfrentar o União no dia 25, às 18h30, no Mirandão. No dia 28, o TEC estreia na Copa do Brasil contra o América-MG.