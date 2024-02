O Tocantinópolis Esporte Clube (TEC) perdeu para o Araguaína por 1 a 0 no confronto que marcou o fim da segunda rodada do Campeonato Tocantinense, no último domingo, 4, no Estádio João Ribeiro. A derrota quebrou a sequência de 15 jogos invictos do Verdão do Norte em seus domínios e fez com que o clube também perdesse a liderança do Tocantinense.

Com a derrota do TEC, o União Atlético assumiu o primeiro lugar do torneio ao vencer as duas partidas realizadas, segundo o ranking da Federação Tocantinense de Futebol(FTF).

No último sábado, 3, o time araguainense bateu o Tocantins por 2 a 0, no Castanheirão, em Miracema, e somou seis pontos na competição. Agora o União está a dois pontos do segundo colocado, o Capital, que empatou com o Gurupi no Nilton Santos, em Palmas.

Com a derrota do time alviverde para o Tourão do Norte, o TEC caiu para a terceira colocação da tabela, com os mesmos três pontos do Araguaína. Antes do duelo, o Tourão estava na sexta colocação e agora está em quarto lugar.

O Camaleão do Sul somou mais um ponto de empate no torneio e segue na sexta colocação sem sofrer e sem fazer gols. O Tocantins está em sétimo lugar com apenas um ponto do empate da primeira rodada.

O lanterna da competição é o Batalhão que perdeu para o Bela Vista por 2 a 0 no último sábado, no estádio Batistão, em Luzinópolis, e ainda não somou nenhum ponto no torneio.