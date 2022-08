Esporte TEC perde de 2 e dá adeus à série D; São Bernardo ganha acesso inédito à terceira divisão Dois gols do time paulista colocam o Bernô na semifinal da quarta divisão do Brasileiro

Com gols de Vitinho aos 23 da etapa inicial e de Felipe Diogo aos 25 minutos do segundo tempo, o São Bernardo despachou o Tocantinópolis Esporte Clube (TEC) da série D 2022. Esse é o placar do jogo de volta das quartas de finais, disputado no estádio 1º de Maio, em São Bernardo do Campo (SP), na tarde de sábado (27). O resultado confirmou a superioridade do time pau...