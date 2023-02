Diante de um apático e cansado Tocantins, o líder do Estadual Tocantinópolis se comportou como quem treinava para a estreia na Copa Verde, no próximo sábado, 18, e goleou o representante da primeira capital do Tocantins por 6 a 0, com quatro gols no primeiro tempo.

A vitória com folga mantém o time na ponta e dá tranquilidade e ânimo para receber o Operário em casa, no próximo final de semana, quando estaria de folga pela desistência do Palmas, que desistiu do torneio.

Logo aos 5h50 minutos do primeiro tempo, o centroavante Fábio Júnior recebeu o lateral cobrado por Jonas Costelinha e recuou mal a bola no meio de campo, entre Van e Rayo. Esperto, o atacante Everson não perdoou o vacilo, apareceu no meio da dupla, conduziu a bola pela meia-lua até invadir a área e tocar no canto direito do goleirão Naílson Maranhão para abrir o placar no Ribeirão.

Após bate e rebate na pequena área do Tocantins, a bola sobrou para Tiago Bagagem, perto da grande área aos 9minutose50. Com um toque, ele se livrou da marcação de Gaúcho e chutou forte de fora da área para ampliar o placar.

Aos 18 minutos Fábio Júnior quase desconta para o time de Miracema. Após bola alta jogada por Renatinho na esquerda do ataque do Tocantins, o atacante dividiu e ganhou de Marcondi dentro da grande área e chutou rasteiro no gol, a bola passou rente à linha até a lateral, onde foi recolhida por Pelezinho, que errou o cruzamento em seguida.

O Tocantinópolis seguiu pressionando diante de um meio de campo e zaga do Tocantins que não se acertavam. O time ainda tentou chegar ao gol em cruzamento de Fabio Júnior que não encontrou ninguém.

Aos 23, hugo encontrou Fábio Júniro na intermediária, mas o atacante foi desarmado pela zaga em lance que Edivaldo Fonseca deixou seguir. Com a bola recuperada o TEC armou um ataque em três toques para encontrar Everson na direta do campo, antes da linha divisória. Ele se livrou de Guerreiro com uma meia-lua e se adiantou a Kojak para guardar o segundo dele e o terceiro do TEC.

O quarto gol chegou aos 31 ainda na etapa inicial, sob domínio absoluto do TEC, em resposta ao ataque do Tocantins. Hugo tentou alcançar Fábio Júnior na intermediária, mas Marcondi se antecipou ao passe e fez um lançamento preciso de canhota para Everson, no campo direito do ataque.

Ele dominou e deixou Guerreiro para trás, invadiu a área e rolou para a esquerda e encontrou Joel na marca do pênalti. O atacante só teve o trabalho de escorar a bola que subiu e tocou na trave antes de entrar, sem chance para Naílson Maranhão, para definir o placar do primeiro tempo.

Aos 42, Jorginho recebeu toque de caneta e chutou rasteiro, mais o goleiro Mailson Maranhão evitou o quinto gol.

O TEC só precisou de um terço do tempo na etapa complementar para chegar ao quinto gol. Everson recebeu pela esquerda do ataque e recebeu falta do zagueiro Rayo antes da grande área, que rendeu amarelo ao jogador do Tocantins.

Na cobrança, Tiago Bagagem deixou sua segunda marca, ao cobrar a falta no ângulo direito de Naílson Maranhão, que nem se mexeu. Bagagem pouco comemorou o quinto gol do time, e três minutos depois, pediu para sair demonstrando cansaço, substituído por Erisfran.

O TEC diminuiu a pressão se resguardando para as próximas etapas e conduziu a partida em ritmo de treino enquanto o Tocantins só esperava o tempo passar, sem demonstrar o menor perigo para o time do norte.

O ritmo fraco do jogo não impediu o sexto gol do TEC, aos 36 minutos com Joel. O atacante recebeu passe na linha central da grande área e bateu firme no canto direito de Maranhão e também deixar o segundo dele na partida.

A facilidade em armar o ataque levou o time do TEC a arriscar chutes de longa distância nos 5 minutos finais, enquanto o Tocantins via sucessivamente os jogadores caindo com câimbras, em demonstração de falta de preparo físico.

O jogo acabou aos 48min20 e sacramentou os 9 pontos do Tocantinópolis, com 100% de aproveitamento em três jogos, três vitórias e 10 gols pró e nenhum sofrido.

Próxima rodada

O Tocantinópolis Esporte Clube não tem compromissos no Estadual na próxima rodada. O time receberia o Palmas Futebol e Regatas em casa no sábado, 18. O TEC agora se prepara para a estreia na Copa Verde, em casa. A partida será às 16 horas quando recebe o Operário (MS) em jogo apitado pelos mato-grossenses Leonardo Willers Lozenzatto e Gislan Antonio Garcia da Silva , 1º assistente, e Adilson Rodrigo dos Santos, 2º assistente.

A quarta rodada terá três jogos. O Tocantins recebe o União Atlético Clube no sábado, às 16h no estádio Castanheirão. Completam os jogos da quarta rodada, todos no domingo, às 16h, as partidas entre Gurupi e Capital no Resendão e Bela Vista e Interporto, que duelam no Angico.