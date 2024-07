Esporte TEC encara primeira partida com o Manaura neste sábado, pela Série D Os times se enfrentam às 16h no estádio Ribeirão, em Tocantinópolis

O Tocantinópolis entra em campo neste sábado (27) para o primeiro jogo da fase eliminatória da Série D do Campeonato Brasileiro. O adversário será o Manauara (AM), com partida marcada para às 16h, no estádio Ribeirão, em Tocantinópolis. O Alviverde encerrou a primeira fase na quarta posição do Grupo A2, somando 19 pontos com cinco vitórias, cinco derrotas e quat...