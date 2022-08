Esporte TEC e Santa Cruz(PE) se enfrentam no domingo 7 pelas oitavas da série D Com o calendário definido pela CBF time de Tocantinópolis decidirá vaga na partida de volta, em casa, no dia 14 de agosto

O Tocantinópolis Esporte Clube (TEC) vai tentar elevar sua marca na história do Brasileiro da Série D no próximo domingo, 7, quando vai a Pernambuco encarar o time do Santa Cruz na primeira partida do confronto válido pelas oitavas de final. A definição do rival do TCE saiu em partida finalizada na última segunda-feira com a vitória do Santa Cruz por 2 a 1 do San...