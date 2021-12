Esporte TEC e Araguacema garantem duas últimas vagas na semifinal do Tocantinense Tocantinópolis venceu o Palmas e Araguacema levou a melhor contra o Capital

Os clubes do Tocantinópolis e do Araguacema garantiram neste sábado, 18, as duas últimas vagas para as semifinais do Campeonato Tocantinense. As duas equipes se juntam ao Interporto e Palmas, que haviam se classificado anteriormente. O TEC venceu o Palmas 4 x 1 e o Araguacema levou 3 x 1 contra o Capital. Em Tocantinópolis, no Estádio Ribeirão, o arti...