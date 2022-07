Esporte TEC decide hoje vaga nas oitavas de final do Brasileirão O jogo é contra o São Raimundo (AM) no estádio Ribeirão, em Tocantinópolis (TO)

O Tocantinópolis Esporte Clube (TEC) recebe o São Raimundo (AM), hoje, às 16 horas, para o jogo de volta da 2ª fase do Campeonato Brasileiro Série D. A partida será no estádio João Ribeiro, em Tocantinópolis, mais conhecido como Ribeirão. O treinador do TEC, Jairo Nascimento, afirma que essa vai ser uma classificação histórica para o clube. “Tivemos uma semana completa de treinos, onde visamos ajustar ...