Esporte TEC busca classificação na Série D e Paraíso tenta 1ª vitória no Brasileiro Feminino da Série A2 Times entram em campo neste sábado, 29, e domingo, 30

Neste domingo, 30, o Tocantinópolis entra em campo na luta por uma vaga na fase de grupos do Campeonato Brasileiro da Série D. Após vencer o primeiro jogo por 2 a 0, em casa, o time tocantinense enfrenta o Picos (PI), às 16 horas, no estádio Helvídio Nunes, na cidade do adversário. O TEC pode perder por até um gol de diferença que avança para fase de grupos do tor...