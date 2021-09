Esporte Taquarussú se apresenta de olho na Segundona e no Estadual Sub-20 Elenco está treinando em Novo Acordo, mas mandará os jogos da Segunda Divisão no Nilton Santos

O Taquarussú se apresentou visando a disputa do Estadual Sub-20 e o Tocantinense da Segunda Divisão. O elenco se apresentou essa semana, mas o curioso é que este ano a diretoria do clube fechou uma parceria com a Prefeitura de Novo Acordo e com isso, a equipe treinará no município. Segundo a diretoria do clube, no Sub-20 o mando de campo será em Novo Acordo...