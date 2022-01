Esporte Taquarussú faz boa estreia na Copa São Paulo de Futebol Júnior Equipe tocantinense arrancou um empate diante do Athletico Paranaense

O futebol nacional começou com a maior competição de base da América Latina: a 52ª edição da Copa São Paulo. O Tocantins deu o pontapé inicial nesta segunda-feira,3, com o Taquarussú em campo, enfrentando o Athletico Paranaense. Apesar do bom desempenho de ambas as equipes, o placar não saiu do 0 a 0. Mesmo jogando contra um gigante do sul do país, o time do distrito d...