O Taquarussú segue sem vencer na 52ª edição da Copa São Paulo de Futebol Júnior. Após um empate sem gols com o Athletico Paranaense na estreia, o time tocantinense acabou sendo derrotado nesta quinta-feira,6, pelo União São João por 3 a 0. O próximo desafio da equipe de Palmas será no domingo,9, às 11 horas diante do Velo Clube, no estádio Herminio Ometto, em Araras (SP).

A equipe tocantinense fez um bom primeiro tempo, mas não conseguiu resistir ao ataque do adversário na etapa complementar. Os gols da partida só foram anotados no segundo tempo. Wesley abriu o placar para os donos da casa. Maylon ampliou aos 38 minutos e Curtolo fechou o marcador no finzinho do jogo.

O principal adversário do Taquarussú para essa segunda rodada não foi o União São João, mas sim o fato de que alguns jogadores apresentaram febre e gripe após o primeiro jogo. Segundo o clube, nenhum atleta testou positivo para Covid-19. Além desse contratempo, algumas peças do elenco sentiram dores musculares após a estreia, o que pode ter atrapalhado o desempenho dos atletas.

Grupo 12

Pela mesma chave, o Athletico (PR) venceu o Velo Clube por um 1 a 0. O time paranaense é o líder do Grupo com quatro pontos. Já o time tocantinense é o lanterna com 1 ponto. União São João e Velo Clube tem três pontos cada.

A equipe tocantinense ainda mantém chances de classificação. O Taquarussú precisa vencer o Velo Clube na última rodada, além de torcer para o Athletico (PR) vencer o União São João.