No dia 5 de fevereiro, o distrito de Taquaruçu realizará a primeira edição do Trail Run, uma prova de trilha que tem como objetivo concluir os trajetos no menor tempo possível. O evento, que terá início às 7h, disponibilizará dois percursos, o de 7 e o de 21 quilômetros.

A competição será uma corrida a pé no meio da natureza de Taquaruçu e deve ser realizada de forma solo, ou seja, sozinho. A prova conta com quatro categorias, divididas em masculino e feminino.

A idade mínima para participar é de 16 anos, atletas com idade inferior devem apresentar documento de autorização assinado pelos responsáveis legais. A partir disso, a inscrição será analisada pela direção da prova.

O percurso de 7km será realizado na antiga subida da Roncadeira e a volta será pelo asfalto. Já o de 21km, terá o mesmo início que a outra modalidade, mas irá até a cachoeira Canto Verde e retorna. Em ambas, serão 650 metros de altimetria no total.

O atleta que participar do percurso de 7k terá 2h para concluir, e quem optar pelo de 21km terá até cinco horas. Os valores das respectivas inscrições são de R$ 77 e R$ 99.

Atleta de corrida de montanha há 15 anos, Bruno Silva, organizador da competição, conta que a ideia surgiu a partir do cenário de Taquaruçu, que dispõe de trilhas, cachoeiras e lugares desafiadores, e também de outras competições já realizadas.

“Vai ser uma prova muito legal, e o pessoal está muito empenhado para participar.”

Bruno conta que a expectativa é de que em média 200 atletas, de Palmas e região, participem. O organizador também adiantou ao Jornal do Tocantins que um torneio de trail run noturno será realizado em Taquaruçu ainda este ano.

Em relação a premiação, terá pódio do 1º ao 5º lugar com direito a troféu.

A inscrição pode ser feita por meio do site www.doity.com.br/taquarucutrailrun2023 .