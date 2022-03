Abrem nesta segunda-feira, 14, as inscrições para a terceira edição do Desafio São João de mountain bike, prova que é disputada na região rural de mesmo nome em Taquaralto, bairro ao sul da Capital.

A prova será disputada no dia 17 de abril, a partir das 7 horas, com largada e chegada próximo ao Comercial Borges.

De acordo com a organização, o primeiro lote de inscrição custa R$ 50 e vai até o dia 10 de abril. De 11 a 14 de abril o segundo lote custará R$ 75.

Organizador da prova, o ciclista Nilton Pinturas explica como será a premiação. "Os valores das premiações serão em dinheiro. De acordo com cada categoria. O valor será pago, único e exclusivo com o que for arrecadado com com as inscrições".

As categorias são Elite Masculino, Elite Feminino, Master A, Master B, Master C, Peso Pesado (acima de 90 k), Turismo Masculino e Turismo Feminino.

A prova terá um percurso em estradas da região de 71,5 km para todas as categorias, exceto a de Turismo masculino e feminino, que terá a distância de 25 km.

Interessados podem se inscrever no site do evento a partir das 14h desta segunda-feira.