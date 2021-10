Esporte Tabela do Campeonato Estadual Sub-20 é atualizada Competição inicia neste fim de semana e reunirá 16 equipes divididas em quatro grupos

A Federação Tocantinense de Futebol (FTF) divulgou nesta quarta-feira, 6, a tabela atualizada do Campeonato Estadual Sub-20. De acordo com a entidade, as alterações na programação se devem a pedidos feitos pelas próprias equipes. A competição inicia neste sábado,9, com seis jogos e segue no domingo com mais dois confrontos. De acordo com o regulamento, avançam para a...