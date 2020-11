Esporte Tabela confusa do Brasileiro traz de volta classificação por pontos perdidos Dos 12 jogos adiados, 7 já foram realizados, mas casos como o do São Paulo, com três jogos a menos do que a maioria, dificultam leitura da tabela

O São Paulo chegou à última rodada do primeiro turno do Brasileiro, na virada para novembro, sete pontos atrás dos líderes. Mesmo assim, de alguma maneira, ainda tem a possibilidade de assegurar o título simbólico da metade inicial da competição. Isso se explica pelas partidas atrasadas da equipe tricolor, adiadas por diferentes motivos. São três jogos a menos do que...