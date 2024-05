Esporte Taça Palmas de Voleibol abre inscrições para categorias masculina e feminina A competição ocorre dia 22 e 23 de junho e reúne 6 mil em premiações para os três primeiros colocados

Estão abertas as inscrições para a 1ª edição da Taça Palmas de Voleibol, que ocorrerá nos dias 22 e 23 de junho no Colégio Militar do Estado do Tocantins, unidade II, situado na quadra 206 Norte, em Palmas. Conforme o regulamento da competição, as inscrições podem ser enviadas para o email @tacapalmasdevoleibol@gmail.com, abertas nas categorias masculino e femi...